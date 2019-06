Calcetto: Sono i 'B&B' i vincitori del torneo di Calciobalilla di St-Pierre

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 8 giugno a Saint-Pierre, nei pressi dei giardinetti comunali di Chevreyron, il primo torneo di calcio balilla organizzato dalla Consulta comunale dei Giovani. Dieci sono le squadre che si sono iscritte con partecipanti di tutte le età.

Il torneo si è svolto in girone unico all’italiana, permettendo a tutte le squadre di scontrarsi favorendo così anche il confronto tra diverse generazioni. Dopo una lunga sfida agguerrita, le prime quattro squadre del girone si sono scontrate per contendersi le posizioni sul podio e i relativi premi che consistevano in buoni acquisto di materiale elettronico per un valore totale di 225 euro.

Il primo posto (100 euro in premio) è stato vinto dalla squadra “B&B” di Milano, il secondo (75 euro) dalla squadra “Courma” di Courmayeur e il terzo posto (50 euro) dalla squadra “Il Girasole” di Saint-Pierre.

Anche chi non ha partecipato al torneo ma è stato attirato dai calcetti messi a disposizione per l’intero pomeriggio si è potuto aggiungere alla compagnia, giocando qualche partita e rendendo il pomeriggio ancora più piacevole e divertente.

“È stato un pomeriggio bellissimo all’ insegna del divertimento e della competizione - ha commentato Davide Chessa, Presidente dei Giovani in Consulta - e come nostra prima esperienza non posso che definirla molto positiva e motivante per la realizzazione dei progetti futuri. Un ringraziamento particolare va al comune di Saint-Pierre che ha creduto nella creazione della Consulta e a Gruppi in Movimento, progetto del Bando Giovani della Compagnia di San Paolo”.