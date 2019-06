Ciclismo: Con Mtb eventi a Courmayeur due giorni carichi di adrenalina

Il Courmayeur MTB Event nasce per ricordare Luigi Pellissier, Presidente del Velo Club Courmayeur, atleta e maestro di mountain bike, che ha saputo trasmettere la sua passione per il ciclismo a tanti ragazzi.

Il Velo Club, da anni con l'ausilio del Comune, Regione Valle d’Aosta, Federazione ciclistica e sponsor, riesce ad organizzare una prestigiosa gara, che dal 2015 è inserita nel prestigioso circuito degli Internazionali d’Italia.

Le gare si svolgono ai piedi del Monte Bianco il 29 e 30 giugno: nei prati adiacenti al Courmayeur Forum Sport Center.

Campionato Italiano Giovanile e Campionato Valdostano Juniores sabato 29 giugno



14.00 18.00 Prove libere del percorso

14.00 18.00 Verifica tessere

18.00 19.00 Riunione tecnica

DESCRIZIONE GARA

DATI TECNICI

Lunghezza: 3,2 Km. Giro di lancio: mt. 250 Dislivello altimetrico: 180mt. Pendenza massima: 20%

DESCRIZIONE PERCORSO

La partenza viene effettuata nella strada adiacente al piazzale del mercato, nella strada che porta al Forum sport Center di Dolonne, su strada asfaltata (300 metri), per poi immettersi nel circuito vero e proprio.

Si procede su terreno asfaltato e poi prativo prima di imboccare la “salita delle renne” per raggiungere poi il primo tratto pianeggiante su prato, che permette di riprendere fiato, dove è situata la prima area tecnica in due sensi. Qui si scende a sinistra nel “sentiero degli orti” per poi risalire un lungo tratto di salita, intervallato da single track e diagonali pianeggianti, fino alla “Cima Coppi”

Si affrontano poi alcuni single track sia in discesa che in salita, e finalmente si ritorna alla seconda area tecnica e alla zona d’arrivo.

Una serie di tratti tecnici in discesa riporta nella zona prativa adiacente al Forum Sport center, dove è situate il rock garden, prima della salita dello Chetif.

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Campionato Italiano Giovanile

07.00 08.00 Prove libere del percorso

07.00 Fino ad 1 ora dalla partenza Verifica tessere

08,30 09.00 Gara donne Esordienti 2° anno

08.33 09.03 Gara donne Esordienti 1° anno

09.30 10.15 Gara donne Allieve 2° anno

09.33 10.18 Gara donne Allieve 1° anno

10.45 11.30 Gara Esordienti 1° anno

12.00 12.45 Gara Esordienti 2° anno

13.30 14.30 Gara Allievi 1° anno

15.00 16.00 Gara Allievi 2° anno

Formazione delle griglie 15 minuti prima della partenza

Al termine di ogni singola gara premiazione protocollare

Campionato valdostano Juniores

07.00 08.00 Prove libere del percorso

07.00 15.30 Verifica licenze

16.30 Partenza junior

16.33 Partenza donne Junior

Formazione delle griglie 15 minuti prima della partenza

Al termine della gara premiazione ufficiale

