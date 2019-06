Calcio: 1° McLion Trophy, una quattro giorni di grandi eventi

A questo punto manca soltanto… giocare! Conclusa la parte organizzativa, gli ultimi controlli ai calendari; poi, le due giornate dedicate agli accrediti delle società – giovedì dalle 8 alle 20, e venerdì dalle 8 alle 15 - e non resta che attendere, alle 14 di venerdì 14 giugno, il fischio d’inizio in contemporanea dei ventuno comuni della regione che ospitano le ventitre strutture sportive dal 1° McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta 2019.

Ricco il programma della quattro giorni del torneo. Antipasto, come consuetudine, giovedì 13, dalle 9.30, su sette campi, del quinto memorial Livio Forma, riservato agli Under 15, 16 e 17, con semifinali e finali programmate nel pomeriggio. Da venerdì 14, alle 14.30, il via al 1° McLion Trophy, con i tornei riservati agli Esordienti 2006 e 2007, i pulcini 2008 e 2009, i Primi Calci 2010 e 2011 e i Piccoli Amici 2012. Dalle 20.30, nel rinnovato McLion Village, la cerimonia di apertura del Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019.

Dal venerdì, dall’altra parte della Dora Baltea, al Montfleury di Aosta, il torneo dedicato a Calcio a 5, con cinquanta squadre iscritte. Momento-clou del venerdì, alle 16.30 e alle 17.30, la prima giornata dell’International Beach Soccer, con le nazionali di Italia, Francia, Portogallo e Svizzera, torneo che vivrà il suo epilogo sabato, negli stessi orari, con le finali per il 3°/4° e 1°/2° posto. In serata, la coreografica cerimonia di inaugurazione del torneo e, a seguire, “Le Emozioni del cuore”, viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti.

Si proseguirà con la manifestazione per tutta la giornata di sabato, dalle 10 alle 18 e, a corollario, per tutto il giorno, il via anche al torneo di Green Volley, così come, per tutti i giorni dell’evento, ci si potrò cimentare con il calcio da tavolo, il Subbuteo. Tutti i giorni, nel rinnovato e ampliato McLion Village, le animazioni, i truccabimbi e i giochi gonfiabili, per far divertire, ogni singolo minuto della loro permanenza, i 3800 giovanissimi ‘ospiti’ del McLion; a tutto questo si aggiunge una variegata ‘fiera’ dello street food, cornice colorata del villaggio.

Conclusione della manifestazione, domenica 16 giugno, con la disputa delle finali: quelle per la vittoria finale saranno concentrate tutte nei campi di Gressan. Sul sito www.trofeovdacalcio.it sono già pubblicati i calendari: non sono ufficiali e subiranno sicuramente delle modifiche. Per lo sviluppo definitivo bisognerà attendere i primi giorni della prossima settimana, quando tutti gli incastri e le esigenze diverse saranno risolte.