Beach soccer: Ai piedi della Becca di Nona torneo quadrangolare internazionale con Italia, Svizzera, Francia e Portogallo

Alla manifestazione partecipano le nazionali di Italia, Svizzera, Francia e Portogallo e il format di gioco prevede, nell’attrezzata beach Arena con ingresso gratuito, per venerdì 14 alle ore 17.30 la prima semifinale tra Portogallo e Francia, mentre alle 18.30 è in programma la seconda semifinale tra Italia e Svizzera. Sabato 15, poi, alle 17.30, ci sarà la finale per il 3° e 4° posto e a seguire, alle 18.30 la finalissima che decreterà la vincitrice di questa prima tappa.

Il team Italia sarà formato da ex professionisti del calcio quali il valdostano De Ceglie, Pellizzoli, Tonetto, Ruotolo, Di Livio, Di Michele e da giovani specialisti del beach soccer come Verrini e Belardinelli.

“Apriamo l’estate con un grande evento sportivo che richiamerà molti appassionati di calcio e i molti giovani presenti al MC Lion Trophy” sottolinea l’Assessore al Turismo e Sport, Laurent Viérin. La manifestazione mira alla promozione turistica per la Valle d’Aosta, considerando che sarà ripresa in entrambe le giornate e permetterà una grande visibilità a livello nazionale e internazionale.

Per l’assessore “lo sport è un utile veicolo di promozione e questi grandi eventi rientrano nelle azioni messe in campo per sostenere e promuovere al meglio la nostra regione”.