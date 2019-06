Ciclsimo: Michel Piccot in gialloneo al Griro d'Italia Under 23

E' arrivato uno dei momenti più attesi di tutta la stagione: il Giro d'Italia Under 23! Anche quest'anno la Biesse Carrera si è qualificata per partecipare alla prestigiosa competizione, che avrà inizio giovedì 13 e terminerà domenica 23 Giugno.



31 squadre al via, un percorso impegnativo e completo che si snoda su 5 regioni italiane: si parte con il prologo di Riccione, giovedì 13, e si termina, attraversando Emilia, Toscana, Lombardia, Trentino e Veneto, con l'arrivo spettacolare al Passo Fedaia/Marmolada.



La Biesse Carrera parte più motivata che mai con il valdostano di Fenis Michel Piccot convocato con Matteo Bellia, Kevin Colleoni, Filippo Conca, Jacopo Menegotto, Michel Piccot, Stefano Tagllietti. Tutti agli ordini del direttore sportivo. Marco Miles



"Abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene! I ragazzi hanno dimostrato di essere in ottima condizione e sono determinati a dare il massimo, cercheremo di metterci in evidenza il più possibile in classifica generale e nelle tappe strategiche" commenta Milesi.