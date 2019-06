Ciclismo: MTB, Cartotto e Neyroz fermati ai ‘meno venti’ dal traguardo di Lessolo

Portacolori Madonna di Campagna-Orange Bike buoni protagonisti nel 53° Trofeo Enzo Migliore a Lessolo (Torino), ma valdostani non troppo fortunati, fermati dopo 90 dei 107 km di gara, stop imposto dalla Giuria al Gran Premio della Montagna di Brosso.

La corsa in linea riservata agli Juniores, molto dura e selettiva – 57 partenti e soltanto 25 sotto lo striscione d’arrivo – ha visto ancora una volta protagonisti gli atleti del Team Giorni (primo, terzo, quinto e decimo) è vinta in solitaria dal Ceco Mathias Vacek, al traguardo dopo undici giri del tracciato, in 2h 38’38”, alla media di 40,471 km/h, a precedere di 4’08” Walter Calzoni (Massì Supermercati) e, di 5’30”, il compagno di squadra Andrea D’Amato.

In 19° posizione Luca Bragardo (M. Campagna-Orange Bike), mentre Lorenzo Carniglia conclude al secondo posto nella speciale classifica dei traguardi volanti. Al Gpm del Brosso subiscono lo stop della Giuria Samuele Mastromatteo, Alberto Porporato, Matteo Cartotto e Federico Neyroz.

Nella gara Allievi di Piatto – 70° Trofeo Squillario; 81 km su un circuito da ripetere cinque volte - non ha concluso la gara, oggi, Giosué Tomasi Cont (Orange Bike Team).

Strada

GranFondo Aléla Merckx, ieri, a Verona, con oltre 2mila concorrenti al via, novecento dei quali sul tracciato lungo di 129 km e 2mila metri di dislivello, vinta da Vincenzo Pisani (Team Euronics; 3h 37’22”).

Al 597° posto assoluto, 93° M4, Danilo Fabbri (5h 16’09”); 639°, 105° M3, Giovanni Viscio (5h 26’12”),. Entrambi tesserati per il Gs Aquile.

GranFondo Time Mégève Mont-Blanc, ieri, sulle strade francesi, con l’ascesa ai colli famosi per le imprese del Tour de France e del Giro della Valle d’Aosta del passato, come col de la Colombière, del col de Plan Bois, del col de la Croix Fry, del col des Aravis e del col de Saisies.

Al via, su percorso lungo, 135 km e 3880 metri di dislivello, in una giornata dal meteo inclemente, anche Alessandro Barra (Cicli Benato), 26° assoluto in 5h 28’.

Granfondo Milano-Sanremo, oggi, sul percorso della classicissima ‘Pro”, di 295 km, vinta da Francesco De Candido Romole, in 7h 54’02”, ha concluso in 237° posizione Stefano De Rossa (Gs Aquile; 9h 19’18”).