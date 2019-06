Ciclismo: Tormena-Masoni: doppio tricolore per il Gs Lupi in Val Casies

Gaia Tormena ancora grande protagonista dell’Eliminator: dopo la tappa di Coppa del Mondo, la ‘primo anno’ Juniores del Gs Lupi Valle d’Aosta, conquista il titolo italiano assoluto in Val Casies. Non è da meno il compagno di sodalizio, Simone Masoni, nei Master e grande prestazione anche di Pietro Scacciaferro (Xco Project), quarto negli Assoluti.

Terzo tempo in qualifica, Gaia Tormena conquista d’autorità la finale, vincendo la batteria dei quarti e la semifinale. nella ‘run’ che assegnava la maglia tricolore, battaglia spalla a spalla fino a tre quarti del tracciato, dove Gaia Tormena ha preceduto Anna Oberparleiter (LaPierre) e Eva Lechner (Centro sportivo Esercito). Nella competizione maschile, ottima prestazione di Pietro Scacciaferro; dopo aver fatto segnare l’ottavo crono in qualifica, il portacolori dell’Xco Project conquista la finale, dove è preceduto da Mirko Tabacchi (Ktm Project), Jan Laner (Bike Team Gais) e Gabriele Torcianti (Bici Adventure).

Nella categoria giovanile, giornata non fortunata per Filippo Agostinacchio (Xco Project), miglior tempo nelle qualifiche e coinvolto in una caduta nella batteria dei quarti di finale. La vittoria è andata a Giorgio Coli (Elba Bike) davanti a Ettore Loconsolo (Team Eurobike) e Gioele Solenne (Team Bramati). Filippo Agostinacchio conclude in 13° posizione; 16° Alessio Cino (Xco Project), eliminato nei quarti dopo il 14° tempo fatto segnare in qualifica.

Al femminile, Giulia Challancin (Xco Project) fa segnare il terzo crono nella qualifiche, passa il turno dei quarti di finale, per poi arrestare la sua corsa in semifinale. il titolo di categoria è andato a Noemi Plankesteiner (St. Lorenzen) seguita dalla compagna di sodalizio Sophie Auer (St. Lorenzen) e dalla campionessa italiana in carica, Sara Vicentini (Focus Xc Italy). Giulia Challancin, quarta nella ‘small final’ conclude in ottava posizione. Seconda giornata di gara, oggi, sul tracciato altoatesino della Val Casies, con la terza tappa della Coppa Italia Giovanile.