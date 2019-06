Atletica: Ottimi risultti tecnici al Trofeo Coni

I protagonisti hanno potuto scegliere tra tre opzioni di tetrathlon 60,alto, peso e 600; 60, lungo, vortex e 600 o 60hs, lungo, peso e 600.I vincitori delle tre prove si sono guadagnati la fase nazionale in programma in Calabria, in provincia di Crotone e Isola Capo Rizzuto nel prossimo mese di settembre. A livello maschile, i tre massimi club della pista si sono garantiti un loro rappresentante; mentre a livello femminile è stata egemonia Calvesi, conterzetto tutto per le rosse aostane.

Tanti i miglioramenti fatti registrare daiprotagonisti di questa giornata. Importante prestazione per Elisa Lorenzini (Calvesi), capace di totalizzare 2685 punti. Elisa ha corso i 60hs per la seconda volta in stagione in 10”24, tempo che le ha garantito 862 punti, miglior punteggio di giornata.

Oltre i 500 punti le altre tre prove; 4m11 (652punti) nel lungo, 9m46 (583 punti) nel peso 2kg, 1’59”38 (588 punti) nei 600metri.

Stesso poker di gare per il miglior punteggio Ragazzi, ottenuto da Mathieu Bosonin (Calvesi) che ha collezionato 2333 punti con 4m38 (612 punti) nellungo, 11m15 (603 punti) nel peso da 2kg, 1’51”89 (436 punti) nei 600 metri e10”34 (682 punti) nei 60hs.

Questi i qualificati per i nazionali del Trofeo Coni

Ragazze Tetrathlon A Cloe Plater (Calvesi) (60mt 8”97, alto 1m34, peso 2kg 8m44,600mt 2’08”71) 2314 punti

Tetrathlon B Giorgia Abbate (Calvesi) (60mt 9”11, lungo 4m09, vortex 30m06,600 mt 2’01”71) 2352 punti;

Tetrathlon C Elisa Lorenzini (Calvesi) (Lungo 4m11, peso 9m46, 600mt1’59”38, 60hs 10”24) 2685 punti;

RagazziTetrathlon A Enea Zoppo Ronzero (Pont Donnas) (60mt 9”19, alto 1m15,peso 2kg 9m62, 600mt 1’49”42) 1823 punti

Tetrathlon B Gian Marco Alberici (Cogne) (60mt 8”55, lungo 4m55, vortex26m22, 600mt 1’42”14) 2203 punti;

Tetrathlon C Mathieu Bosonin (Calvesi) (lungo 4m38, peso 2kg 11m15,600mt 1’51”89, 60hs 10”34) 2333 punti;

Nella riunione di sabato al Tesolin, spazio anche per i più giovani della categoria Esordienti che si sono divertiti nelle gare di staffetta.

TUTTI I RISULTATI