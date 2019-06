Calcio: R. Bionaz, 'credo che Mc Luon Trophy sarà superlativo'

"Siamo in dirittura d’arrivo, i tasselli del puzzle si stanno incastrando nel modo giusto e credo che quest’anno offriremo ai tanti nostri ospiti un’edizione superlativa". Così commenta un entusiasta Renzo Bionaz, presidente del Comitato organizzatore, i preparativi della prima edizione del trofeo di calcio Mc Lion Trophy che si svolgerà a Gressan e su diversi campi di calcio valdostani da giovedì a domenica prossimi.

"In qualche aspetto siamo ancora leggermente in ritardo - prosegue Bionaz - ma possiamo contare su una squadra rodata, con esperienza e, come tutti gli anni, faremo affidamento sui volontari, che ci risolvono molte problematiche”.

“Non posso negare che fatichiamo più del previsto – sottolinea Loris Chabod, direttore tecnico del 1° MCLion Trophy - e la spiegazione è abbastanza semplice: prima con la Disney, poi con Snoopy, ora con McLion siamo stati costretti a ricominciare dalla base e a pensare tutte le volte in maniera diversa. Non mi riferisco al torneo in sé, che ormai cammina con le sue gambe, ma per gli aspetti che circondano l’evento: dagli aspetti burocratici al marketing, dalla comunicazione alla logistica dei campi, aspetti che ci assorbono tempo, energie e risorse che sarebbe meglio impegnare sullo sviluppo dei rapporti e dei contatti. Ora siamo felici della scelta di ‘regionalizzare’ il Trofeo Valle d’Aosta: questo è per noi l’anno zero: da qui, dopo due ‘pit stop’, ripartiamo con grandi prospettive e progetti”.

“Anche per questa edizione siamo pronti – afferma Massimo Capussotto, responsabile dell’area tecnica - non senza difficoltà, ma coscienti di aver fatto le cose per bene. L’esperienza accumulata nelle passate edizioni ‘si fa sentire’ e, come squadra, siamo avvezzi e solleciti ad affrontare e risolvere qualsiasi tipo d’imprevisto. Sono orgoglioso di far parte di questa manifestazione, improponibile credo in qualsiasi altra regione: i tantissimi volontari impegnati; la fattiva collaborazione tra le società calcistiche; lo sforzo e il sostegno dell’amministrazione, sia regionale, sia di tutti i comuni interessati; la bellezza della Valle d’Aosta, delle sue strutture e un impareggiabile ‘location’ come l’area verde di Gressan. Non offriamo solo calcio, solo sport: il McLion Village è punto di aggregazione, di fratellanza tra bimbi e culture diverse, un luogo dove potersi divertire e fare amicizia”.

Al momento sono 278 le squadre iscritte, per un totale di oltre 3400 giovanissimi calciatori che, dal venerdì 14 a domenica 16 giugno, affolleranno le strutture sportive di trenta comuni valdostani; a questi bisogna aggiungere le formazioni che daranno vita al torneo di Green Volley (al momento più di cinquanta). Ad animare il McLion Village nell’area verde di Gressan, vero cuore pulsante dell’intera manifestazione, sarà allestito il gonfiabile che ospiterà la tre giorni del Subbuteo. Procedono a piè sospinto e sono vicini alla conclusione i lavori per allestire l’area che sarà teatro dell’International Beach Soccer.

Sul sito www.trofeovdacalcio.it sono già pubblicati i calendari: non sono ufficiali e subiranno sicuramente delle modifiche. Per lo sviluppo definitivo bisognerà attendere i primi giorni della prossima settimana, quando tutti gli incastri e le esigenze diverse saranno risolte.

Sul sito e sui social del torneo - @trofeovalledaostacalcio, Facebook, Instagram, Twetter – si trovano in tempo reale tutti gli aggiornamenti, i moduli e le news a riguardo dell’evento.