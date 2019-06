Equitazione: Gara sociale all' Avres di Nus domenica 9 giugno

Il Centro ippico AVRES ONLUS in Loc. Breil di Nus, sarà teatro del concorso sociale rivolto ai propri atleti disabili. Al concorso saranno ammessi a partecipare anche ragazzi non disabili che frequentano il centro.

La manifestazione è sponsorizzata dalla CVA Trading.





Il programma della giornata prevede:

Ore 9,00: riunione Istruttori/Delegato Tecnico

Ore 9,30: ricognizione del campo di gara

Ore 10,00: dimostrazione con musica, Pas de Deux

A seguire gare Gimkane

Cavalli propri

Cavalli propri

Gimkana: Prova didattica , Grado 1 Test E, M e Grado 2 Test E, M.





Premi: coccarde a tutti i concorrenti offerte dalla Delegazione Regionale FISE Valle d’Aosta, oggetti e coppe offerte dal Comitato organizzatore. Per quanto non contemplato in questo programma valgono le norme del Regolamento FISDIR Equitazione valido per l’anno in corso. Al termine delle categorie verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti.

L' A.V.R.E.S. è un’Associazione nata nel 1992, senza fini di lucro, con lo scopo di contribuire alla riabilitazione dei disabili, operando in modo che i disabili fisici e mentali possano trarre benefici da questa pratica equestre. Inizialmente, la struttura aveva sede presso il Maneggio di Aosta, successivamente, per ragioni logistiche, è stata spostata, dapprima in Piemonte, per poi ritornare ancora in Valle, a Saint - Christophe. Nell’Agosto 2005, è approdata alla sua attuale collocazione, in quel di Nus. La struttura, di proprietà del Comune, è stata offerta in comodato d’uso.

I fondatori sono stati i Sigg.: Giovanna Rabbia Piccolo, che oggi ricopre ancora la carica di Presidente, il dottor Giovanni Voltolin, che é tutt'ora il responsabile medico del centro e la signora Maria Rostagno, fisioterapista che purtroppo per motivi familiari non opera più nella Associazione.

La nostra associazione é un ente affiliato alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), alla F.I.S.D.I.R (Federazione Italiana Sportiva Disabilità Intellettiva Relazionale), all'Associazione LAPO nell'ambito della L.R.E. (Lapo Riabilitazione Equestre) nonché alla F.R.D.I. (Federation Riding Disables International) svolge molteplici attività nel settore della Riabilitazione e Sport Equestri per disabili.



Tra gli obiettivi dell'associazione sono compresi:



la Riabilitazione Equestre in tutte le discipline



effettuare, incentivare e sviluppare l'attività didattica, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività equestre



contribuire e promuovere ricerche mediche nel settore, anche in collaborazione con università o altri enti pubblici e/o privati scolastici e non.



contribuire all'integrazione dei disabili attraverso la pratica dello sport in forma dilettantistica



formare, qualificare ed aggiornare tecnici sportivi ed operatori specializzati in riabilitazione equestre e, più in generale, in assistenza, cura e riabilitazione delle persone disabili



PROGRAMMI:

L'A.V.R.E.S. Onlus si prefigge, in stretta collaborazione con il dipartimento R.E. della F.I.S.E., di favorire l'allargamento della base di praticanti, il miglioramento delle prestazioni, l'aggiornamento e la formazione dei tecnici addetti.