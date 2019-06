Antonio Conte non vede l'ora di riportare l'Inter in alto

«Non vedo l’ora di riportare l’Inter dove le compete. Si aspettano molto da me, gli interisti. E fanno bene». Parla Antonio Conte, protagonista della copertina del nuovo numero di GQ Italia. Il grande allenatore, ex c.t. della Nazionale, ha scelto GQ, il brand di Condé Nast Italia che da 20 anni declina le passioni maschili, per raccontarsi in un’intervista esclusiva dal titolo Perché ho scelto l’Inter e da una serie di scatti di Pablo Arroyo.

Nella lunga intervista il nuovo mister dell’Inter racconta del suo anno sabbatico, della sua famiglia e della sua filosofia di vita. Ma svela anche la sua visione del calcio «una materia in continua evoluzione», l’esperienza accumulata al Chelsea e la sua idea di giocatori che fanno la differenza in campo. Ed elogia la determinazione del giovane presidente dell’Inter, Steven Zhang, che lo ha fortemente voluto alla guida di una squadra molto competitiva.

Una Inter da scudetto?

«L’insieme dei risultati che ho ottenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative…Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, al limite anche l’uno per cento, ma almeno quello deve esserci».

Conte interpreta l’uomo sportivo dell’estate, quello sul quale si concentrerà l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio: la personalità forte che animerà anche molte scelte di calciomercato. «Quando decidi di allenare azzeri ciò che hai fatto da giocatore, perché un calciatore può pensare di sviluppare la sua carriera in uno o due club, un tecnico no, è consapevole che se tutto andrà bene lavorerà per diverse società»: così Conte smorza con decisione anche le polemiche di bandiera tra tifosi per aver scelto di sedere sulla panchina nerazzurra.

