Ciclismo: Michel Piccot in terra elevetica per il gran premio città di Lugano

Con la Biesse Carrera il ciclista valdostano di Fenis Michel Piccot torna a gareggiare tra i pro. Domenica 9 Giugno sarà impegnato al Gran Premio Città di Lugano, al fianco di grandi nomi del calibro di Vincenzo Nibali, Esteban Chaves e Fabio Aru.



Percorso impegnativo, lungo 180 chilometri, con un dislivello di 4000 metri, perfetto come test finale per i giovani che parteciperanno al Giro d'Italia Under 23 in partenza la prossima settimana. Gli Elite punteranno invece al risultato. Riflettori rivolti in particolare a Simone Ravanelli, in cerca della sua prima vittoria di stagione e Lorenzo Delcò, lo svizzero del team.



"Lorenzo corre in casa - racconta il D.S. Milesi -, esce da un infortunio che l'ha costretto a fermarsi per diverse settimane ed è motivato a far bene. Grande determinazione anche per Ravanelli, spero possano far bene".



A dare manforte a Delcò e Ravanelli ci saranno Matteo Bellia, Kevin Colleoni, Raul Colombo, Filippo Conca e Michel Piccot.