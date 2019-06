Atletica: Un fine settimana ricco di appuntamenti

Oltre al focus del weekend, incentrato sui campionati italiani Juniores e Promesse di Rieti, l’atletica leggera valdostana si muove anche su altri fronti.

I master, ovvero la categoria Senior +35, si sposta in quel di Asti dove sabato e domenica si tiene la fase regionale dei Campionati di Società che vedrà impegnati non solo piemontesi e valdostani, ma accoglierà anche gli atleti della Liguria.

Sabato 8 giugno, al Tesolin di Aosta, sotto l’organizzazione dell’Atletica Calvesi, si tiene la fase di selezione del Trofeo Coni 2019, riservata alla categoria Ragazzi (anni 2006-2007) dove i protagonisti potranno scegliere tra tre opzioni di tetrathlon 60, alto, peso e 600; 60, lungo, vortex e 600 o 60hs, lungo, peso e 600.

I migliori tre punteggi femminili e maschili saranno premiati con la partecipazione alla fase finale nazionale in programma a fine settembre, dal 26 al 29, in programma in Calabria, in provincia di Crotone e Isola Capo Rizzuto.

Nella riunione del Tesolin, spazio anche per i più giovani della categoria Esordienti che saranno impegnati nelle gare di staffetta.