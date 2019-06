Snowboard: A Cervinia una prove di Coppa del Mondo

Da Cavtat-Dubrovnik (Cro), sede del Consiglio Fis, arriva l'ufficializzazione del calendario di Coppa del mondo di snowboard per la stagione 2019/20. Sono complessivamente 44 le gare programmate, distribuite in tredici differenti nazioni, divise fra 9 giganti paralleli, 1 gigante parallelo a squadre, 5 slalom paralleli, 3 slalom paralleli a squadre, 8 snowboardcross, 3 snowboardcross a squadre, 4 halfpipe, 5 slopestyle e 6 big air. Ben sei le località italiane in calendario: Modena Fiere ospiterà a Skipass un big air sabato 2 novembre, Cortina avrà un gigante parallelo sabato 14 dicembre, Carezza un altro gigante parallelo giovedì 19 dicembre, Cervinia uno snowboardcross sabato 21 dicembre, a Seiseralm si disputerà uno slopestyle giovedì 23 gennaio, infine la novità Piancavallo celebrerà uno slalom parallelo e uno slalom parallelo a squadre sabato 25 e domenica 26 gennaio.



Il programma completo delle gare:

Dom. 25/08/19 - BA maschile e femminile Cardrona (Nzl)

Sab. 02/11/19 - BA maschile e femminile Modena (Ita)

Sab. 30/11/19 - BA maschile e femminile Pechino (Chn)

Sab. 07/12/19 - PGS maschile e femminile Bannoye (Rus)

Dom. 08/12/19 - PSL maschile e femminile Bannoye (Rus)

Sab. 14/12/19 - PGS maschile e femminile Cortina (Ita)

Dom. 15/12/19 - HP maschile e femminile Copper Mountain (Usa)

Dom. 15/12/19 - SBX maschile e femminile Montafon (Aut)

Gio. 19/12/20 - PGS maschile e femminile Carezza (Ita)

Sab. 21/12/19 - SBX maschile e femminile Cervinia (Ita)

Sab. 21/12/19 - HP maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Sab. 21/12/19 - BA maschile e femminile (Usa) in località da stabilire

Sab. 04/01/20 - BA maschile e femminile Duesseldorf (Ger)

Sab. 04/01/20 - PGS maschile e femminile Lackenhof (Aut)

Dom. 05/01/20 - PGS Team Lackenhof (Aut)

Ven. 10/01/20 - SBX maschile e femminile Bad Gastein (Aut)

Sab. 11/01/20 - PGS maschile e femminile Scuol (Svi)

Sab. 11/01/20 - SBX team mista Bad Gastein (Aut)

Mar. 14/01/20 - PSL maschile e femminile Bad Gastein (Aut)

Mer. 15/01/20 - PSL Team Bad Gastein (Aut)

Mer. 15/01/20 - SS maschile e femminile Laax (Svi)

Gio. 16/01/20 - HP maschile e femminile Laax (Svi)

Ven. 17/01/20 - SS maschile e femminile Laax (Svi)

Sab. 18/01/20 - PGS maschile e femminile Rogla (Slo)

Sab. 18/01/20 - HP maschile e femminile Laax (Svi)

Gio. 23/01/20 - SS maschile e femminile Seiseralm (Ita)

Sab. 25/01/20 - SBX maschile e femminile Big White (Can)

Sab. 25/01/20 - PSL maschile e femminile Piancavallo (Ita)

Dom. 26/01/20 - PSL Team Piancavallo (Ita)

Dom. 26/01/20 - SBX Team mista Big White (Can)

Sab. 01/02/20 - SBX maschile e femminile Feldberg (Ger)

Dom. 02/02/20 - SBX Team mista Feldberg (Ger)

Sab. 01/02/20 - SS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Dom. 16/02/20 - SS maschile e femminile Calgary (Can)

Sab. 14/02/20 - HP maschile e femminile Calgary (Can)

Dom. 23/02/20 - PGS maschile e femminile PyeongChang (Kor)

Sab. 29/02/20 - PGS maschile e femminile Blue Mountain (Can)

Sab. 29/02/20 - SBX maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Dom. 01/03/20 - PSL maschile e femminile Blue Mountain (Can)

Sab. 07/03/20 - SBX maschile e femminile Sierra Nevada (Spa)

Sab. 14/03/20 - PSL maschile e femminile Winterberg (Ger)

Dom. 15/03/20 - PSL Team Winterberg (Ger)

Dom. 15/03/20 - SBX maschile e femminile Veysonnaz (Svi)

Sab. 21/03/20 - SS maschile e femminile Spindleruv Mlyn (Cze)