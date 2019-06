L’Italia del Calcio a 7 al torneo di Barcellona

L’Italia, in partenza oggi mercoledì 5 giugno, sarà impegnata in uno dei tornei promozionali internazionali più importanti di Calcio a 7, giocando quattro partite fino al 9 giugno. La Nazionale, rappresentata da 12 giocatori, affronterà la Catalogna, la Scozia, l’Irlanda del Nord ed il CP United e cercherà di migliorare la quarta posizione ottenuta nel 2017.

Il CT Simone Pajaro dice: “Il torneo per noi è un banco di prova importante sia per l’aspetto tecnico che emotivo. Si giocherà tutti contro tutti, tutti giocano per vincere e noi cercheremo di portare a casa il bottino. Siamo una squadra nuova, con molti volti nuovi e giovani, dobbiamo puntare su di loro. La squadra deve conoscersi ancora completamente, ma c’è molta voglia di fare bene e dare il massimo”.



Calendario partite Italia

Giovedì 6 giugno

10:30 Italia vs Irlanda del Nord



Venerdì 7 giugno

10:30 Scozia vs Italia

21:00 Italia vs CP United



Sabato 8 giugno

10:30 Catalogna vs Italia