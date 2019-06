Fondo: La Coppa del Mondo dimentica la Valle d'Aosta. Gare a Dobbiaco e Val di Fiemme

La stagione partirà venerdì 29 novembre con il "Ruka Triple" e terminerà domenica 22 marzo in Quebec, Canada. Numerosi i microcircuiti, il più importante dei quali sarà il Tour de Ski da sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio, sette tappe complessive, di cui ben cinque in Italia. Val di Fiemme si è assicurata infatti una sprint in tecnica classica che si terrà sabato 4 dicembre, il giorno successivo alle prove sulla distanza e il giorno della final climb sul cermis che contrariamente al passato, si svolgerà con partenza a massa. Il terzo mini circuito.

A precedere l'appuntamento trentino ci sarà una due giorni a Dobbiaco, con su gare distance sia in pattinato che in classico. Negli anni pari non sono naturalmente previsti Mondiali seniores, queli juniores si terranno a Oberwiesenthal (Ger) dal 28 febbraio al 3 marzo, in gennaio sono previsti anche i Giochi Olimpici Giovanli di Losanna.



Ecco il riassunto completo del calendario di coppa:

Ven. 29/11/19 - Ruka Triple - Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin)

Sab. 30/11/19 - Ruka Triple - 10 km TC femminile e e 15 km TC maschile Ruka (Fin)

Dom. 01/01/19 - Ruka Triple - 10 km TL femminile e e 15 km TL maschile Ruka (Fin)



Sab. 07/12/19 - Skiathlon femminile e maschile Lillehammer (Nor)

Dom. 08/12/19 - Staffetta femminile e maschile Lillehammer (Nor)

Sab. 14/12/19 - Sprint TL femminile e maschile Davos (Svi)

Dom. 15/12/19 - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Davos (Svi)

Sab. 21/12/19 - Sprint TL maschile e femminile Planica (Slo)

Dom. 22/12/19 - Team sprint TL maschile e femminile Planica (Slo)



Sab. 28/12/19 - Tour de Ski - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Lenzerheide (Svi)

Dom. 29/12/19 - Tour de Ski - Sprint TL femminile e maschile Lenzerheide (Svi)

Mar. 31/12/19 - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Dobbiaco (Ita)

Mer. 01/01/20 - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita)

Ven. 03/01/20 - Sprint TC maschile e femmminile Val di Fiemme (Ita)

Sab. 04/01/20 - Tour de Ski - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Val di Fiemme (Ita)

Dom. 05/01/20 - Tour de Ski - 9 km TL femminile e maschile Final climb Val di Fiemme (Ita)



Sab. 11/01/20 - Sprint TL femminile e maschile Dresda (Ger)

Dom. 12/01/20 - Team sprint TL femminile e maschile Dresda (Ger)

Sab. 18/01/20 - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Nove Mesto (Cze)

Dom. 19/01/20 - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Nove Mesto (Cze)

Sab. 25/01/20 - Skiathlon femminile e maschile Oberstdorf (Ger)

Dom. 26/01/20 - Sprint TC femminile e maschile Oberstdorf (Ger)

Sab. 08/02/20 - Sprint TC femminile e maschile Falun (Sve)

Dom. 09/02/20 - 15 km TL femminile e 30 km TL maschile Falun (Sve)



Sab. 15/02/20 - Ski Tour 2020 - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Oestersund (Sve)

Dom. 16/02/20 - Ski Tour 2020 - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Oestersund (Sve)

Mar. 18/02/20 - Ski Tour 2020 - Sprint TL femminile e maschile Are (Sve)

Gio. 20/02/20 - Ski Tour 2020 - 38 km TL mass start femminile e maschile Storlien-Meraker (Nor)

Sab. 22/02/20 - Ski Tour 2020 - Sprint TC femminile e maschile Trondheim (Nor)

Dom. 23/02/20 - 15 km TC femminile e 30 km TC maschile Trondheim (Nor)



Sab. 29/02/20 - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Lahti (Fin)

Dom. 01/03/20 - Staffetta femminile e maschile Lahti (Fin)

Mer. 04/03/20 - Sprint TC femminile e maschile Drammen (Nor)

Sab. 07/03/20 - 30 km TC mass start femminile Oslo (Nor)

Dom. 08/03/20 - 50 km TC mass start maschile Oslo (Nor)



Sab. 14/03/20 - Sprint Tour - Sprint TC femminile e maschile Quebec (Can)

Dom. 15/03/20 - Sprint Tour - Sprint TL femminile e maschile Quebec (Can)

Mar. 17/03/20 - Sprint Tour - Sprint TL femminile e maschile Minneapolis (Can)



Ven. 20/03/20 - World Cup Final - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile mass start Canmore (Can)

Sab. 21/03/20 - World Cup Final - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile pursuit Canmore (Can)

Dom. 22/03/20 - World Cup Final - Staffetta mista Canmore (Can)