Telcha Trophy 2019, tre giorni di festa dello sport

Calcio, volley ed ebike hanno dato vita a tre giornate interamente dedicate allo sport all’aria aperta al Telcha Trophy 2019, vinto dalla formazione La Biellese-Fermanelli-Rini.

I numeri del quarto Telcha Trophy sono stati di tutto rispetto: oltre 200 ragazzi partecipanti, 24 società, 22 ore di gioco, 340 sfide complessive, più di 80 volontari all’opera e oltre 660 pasti serviti agli atleti.

Venerdì sera 31 maggio, in notturna, apertura delle gare con il "Duello portieri", realizzato in collaborazione con la scuola portieri “Io paro” del Mister Mauro Barbero di Pianezza, che ha visto la partecipazione di 28 “numeri uno” che si sono sfidati in un'estenuante prova. Ha vinto francesco Bredy del Grand Combin (Aosta), al secondo posto Sergio Sinchetto del Lucento (Torino) e al terzo Matteo Garin del Saint-Vincent/Châtillon.

Domenica, 2 giugno, in un clima estivo di gran festa, è iniziato il torneo di volley organizzato da Grand Combin e Aosta Volley in collaborazione con la Fipav VdA. In campo le squadre di pallavolo under 13 maschile e femminile e under 16 maschile e femminile con la presenza di undici società, 24 squadre e 85 atleti distribuiti sui quattro campi allestiti nell’area verde di Plan Felinaz, situati a pochi metri dalla centrale di teleriscaldamento Telcha. Si è aggiudicato il Trofeo Under 13 Femminile l’Evançon Volley, nell’under 13 maschile ha vinto il Monte Bianco Volley, la vincitrice dell'Under 16 Femminile è stata l’Evançon Volley mentre in testa all’under 16 Maschile si è classificato il Grand Combin Volley.