Equitazione: Due podi per De Antoni nel salto ostacoli di None

Il Centro ippico D’Ampaillan è stato il portacolori valdostano al concorso nazionale B di salto ostacoli che si è disputato presso l’corse Bridge Club di None (TO) nel week end appena conclusosi. Buono il bottino portato a casa: Matteo de Antoni in sella a Peperoncino ha ottenuto 2 primi posti ex in Lb 80, mentre la compagna di scuderia Martina Stacchetti su Moon Platinum ha conquistato un 7° e 11° in B 90.