Golf: Luca Pignataro si porta a casa la Coppa Spelgatti

Grande partecipazione alla tradizionale "Coppa Centro del colore Spelgatti" con poco meno di 60 partecipanti in una splendida giornata estiva. Sole splendente per tutta la gara, per la quale i partecipanti hanno trovato il campo Les Iles in ottime condizioni.

La gara è stata vinta da Luca Pignataro, giocatore di prima categoria, con un punteggio lordo di 34.

In prima categoria Ivo Chatillard ha realizzato un 38 netto, seguito da Luigi Pallais anch'egli a 38.

La seconda categoria è stata vinta da Riccardo Della Marra, ben 39 punti, secondo netto Fabio Junod con 35.

Terza categoria a Riccardo Brusa, 38, seguito da Marisa Rey con 35 punti netto.Prima ladies di giornata Elisa Vitton Mea con 33, primo seniores Carlos Doglioli con 37, che ha anche vinto il nearest to the pin alla buca 18 mettendo la palla a soli 1.88 metri dalla buca.

Nearest to the pin femminile alla buca 11 per Lea Blanc.