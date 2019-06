Buona prestazione di Matteo Balestrini a Montemagno

Giornata piuttosto sfortunata per gli Juniores della società plurima Madonna di Campagna – Orange Bike, eccetto per Matteo Balestrini, unico valdostano al via della 8° G.P. 'Francesco Roberto-memorial Rita E Luigi Bocca-Sulle Strade di Papa Francesco', corsa in linea disputata oggi, a Montemagno (Asti), con 118 concorrenti al via e soli 46 all’arrivo.

Precede il gruppo dei venti fuggitivi di nove secondi e vince in solitaria Lorenzo Galimberti (Energy Team) al traguardo dopo 114 km di gara in 2h 59’00”, alla media di 38,323 km/h. A regolare la volata per il secondo posto è Lorenzo Roda (Canturino) e terza posizione per Walter Calzoni (Massì Supermercati). Matteo Balestrini resta per l’intera gara nella pancia del gruppo, al coperto; all’ultimo giro non riesce però a entrare nella fuga decisiva dei venti; per Matteo Balestrini il 29° posto conclusivo nella volata del gruppo compatto. Non hanno concluso la gara Lorenzo Carniglia, Samuele Mastromatteo, Alberto Porporato, Luca Bragardo e Elia Beltrami.

Strada

Ti-Rex GranFondo del Penice, oggi, a Zavattello (Pavia), su un percorso di 116 km e 2660 metri di dislivello, con Alain Seletto (Rodman Azimut; 3h 20’28”), quarto assoluto e primo dei Veterani 1, nella gara che ha vissuto sulla doppietta del Team Mp Filtri: Carlo Fino e Paolo Castelnuovo, entrambi accreditati nel crono di 3h 11’43”. In 278° posizione Silvia Degioanni (Gs Aquile; 5h 15’14”; 8° D3).