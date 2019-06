Tennis: Trionfo di Alessandro Lanièce ai Campionati Valdostani Assoluti 2019

Alessandro Lanièce, giovane tennista, del Tennis Club Aosta, allenato dal Maestro Vincenzo Gerbino, si è laureato, giovedì scorso, 23 maggio, presso i campi dell’ Arena Sport Aosta in Piazza Mazzini, Campione valdostano assoluto di tennis 2019, nella categoria maschile.

Grande exploit confermato dal fatto che sembrerebbe che forse sia la prima volta che tale titolo, nella categoria maschile, venga vinto da un tennista non ancora sedicenne, a conferma così della forte crescita e dell’ottimo livello del settore giovanile tennistico valdostano, di cui Lanièce è uno dei migliori talenti ( assieme, per citarne alcuni, a Noah Canonico, Alberto Cazzato , Noah Quendoz e Alice Paonessa, che stanno ottenendo anche loro buoni risultati

Alessandro Lanièce, nel corso del torneo, aveva battuto dapprima nelle qualifiche Massimiliano Iezza per 6/3 6/1 e poi Nicolò Fabbri per 6/1 6/4; in semifinale poi Lanièce si è imposto sulla testa di serie n.1 del torneo Ludovico Ricconda, battendolo con il punteggio di 6/1 6/4, per poi vincere il titolo di campione valdostano assoluto, sconfiggendo in finale, con il netto punteggio di 6/1 6/2, Julien Vierin , testa di serie n.2 del torneo.

