Ciclismo: Impresa di Gaia Tormena che vince tappa Coppa Mondo XCE

Nella seconda tappa dell’Uci Eliminator World Cup, dopo l’opening a Barcellona, il 23 marzo scorso, ieri sul tracciato francese Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) mette il sigillo e conquista con grande merito il gradino più alto del podio. Una giornata indimenticabile per la giovane valdostana.

Seconda in qualifica (1’29”90), a 1”40 dalla spagnola Magdalena Duran (1’28”50), Gaia Tormena vince nettamente la terza batteria dei quarti di finale (3’11”50) con il miglior crono delle quattro ‘heat’.

Semifinale più lenta (3’14”52) ma anche in questo caso è la portacolori del Gs Lupi a tagliare per prima il traguardo. In finale non c’è storia: Gaia Tormena vince per distacco (3’04”52), a precedere di 4”41 la spagnola Magdalena Duran e, di 6”73, la francese Marion Wimmer.

Con i 60 punti conquistati ieri, Gaia Tormena balza al secondo posto della classifica generale, preceduta dalla tedesca Marion Fromberger (72) e a pari merito con la spagnola Madgalena Duran, anche lei a quota sessanta.