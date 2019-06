Calcio: Verso il Mondiale; le Azzurre in Senato, domenica la partenza per la Francia

Reduce dal successo con la Svizzera nell’amichevole disputata mercoledì allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (3-1 con gol di Galli, Girelli e Sabatino), la Nazionale Femminile tornerà a radunarsi domani mattina alla vigilia della partenza per il Mondiale.

Alle 11.30 una delegazione guidata dal presidente federale Gabriele Gravina, dalla Ct Milena Bertolini e formata dalle calciatrici e dallo staff è stata ricevuta nel Cortile d’onore di Palazzo Madama, dove il presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati ha salutato la squadra. Nel pomeriggio poi la Nazionale si è trasferirà al Mancini Park Hotel di Roma per scattare la foto ufficiale con la divisa ‘Emporio Armani’ e per sostenere una seduta di allenamento che sarà aperta alla stampa per i primi quindici minuti.

Dopo una cerimonia di saluto organizzata con Aeroporti di Roma, la squadra di Milena Bertolini partirà nel primo pomeriggio di domenica alla volta della Francia: domenica 9 giugno (ore 13) farà il suo esordio a Valenciennes con l’Australia per poi affrontare venerdì 14 giugno (ore 18) la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes. Accederanno agli Ottavi di Finale del torneo iridato le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate. Il Mondiale, che sarà trasmesso sui canali Rai (15 gare) e Sky (52 incontri, 37 in esclusiva), metterà in palio anche tre posti, destinati alle tre migliori classificate tra le nazionali europee, per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.