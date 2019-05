Ginnastica: La Gym Aosta ai Nazionali di Insieme

Sono in programma sabato 1 e domenica 2 giugno, al PalaRuffini di Torino, le due più importanti competizioni nazionali di ginnastica ritmica: i “Campionati Assoluti Individuali” e la finale nazionale del “Campionato di Insieme”.

E a quest’ultima competizione sarà presente, in rappresentanza della Valle d’Aosta, anche la Gym-Aosta, con le sue migliori ginnaste. Innanzi tutto parteciperanno alla gara, con grandi aspettative, i due gioielli della Gym, Sofia Righi e Alessia Toscano, in forza alla Ritmica Piemonte di Torino, squadra campione regionale in carica.

Ma alla gara parteciperà anche una squadra Gym composta da Federica De Girolamo, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni, Cecilia Nuvolari e Sofia Sistilli, giunta ai piedi del podio nel campionato regionale Piemonte/VdA.

Sabato ci saranno le prove di qualificazione per la gara di Insieme e la prova all-around per le individualiste, mentre domenica scenderanno in pedana le squadre finaliste e le ginnaste qualificate per le singole specialità: e sarà uno spettacolo imperdibile con le varie Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, oltre che con le “farfalle azzurre”, che si esibiranno sulla pedana del PalaRuffini.

Ma ad esibirsi ci sarà anche una giovanissima speranza della Gym, Ginevra Pascarella, 9 anni non ancora compiuti, che è stata selezionata per un intermezzo al corpo libero, tra un esercizio e l’altro delle finali: e sarà per lei, e non solo, una grandissima emozione potersi esibire di fronte al pubblico delle grandi occasioni, insieme a ginnaste che hanno fatto la storia della ritmica nazionale ed internazionale.