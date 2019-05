Atletica: Cadetti Calvesi e S.Orso in pista nel fine settimana

Dopo la prova dell’11 e 12 maggio, prima fase dei Campionati di società assoluto, disputato a Torino, nel primo fine settimana di giugno si replica con il secondo appuntamento validoper definire la classifica nazionale di club con le società che potranno partecipare alla fase finale.

Dopo il positivo risultato ottenuto dall’atletica valdostana nei CdS Allievi, anche nella massima manifestazione a squadre, i due club aostani lotteranno per centrare l’ambito risultato di un posto nel gotha di società.Dopo la prima fase degli Assoluti, sono già ben piazzati i team di Calvesi e Cogne.

I primi, con 18 gare coperte, hanno già totalizzato 10831 punti con la squadra femminile e 11927 con i maschi. La Cogne, con le ragazze, con 18 punteggi attivi, ha collezionato 10752 punti, mentre con i ragazzi ha coperto 17 gare con 9949 punti. Il Pont Donnas, con le donne ha all’attivo 7 punteggi e 3113 punti e con gli uomini, 4 punteggi e 2324 punti. Un solo punteggio, al femminile, per la Polisportiva S.Orso Aosta, con 743 punti, mentre al maschile due sono i punteggi con 1711 punti fino a qui totalizzati. L’appuntamento per questo sabato e domenica è in programma a Mondovì, in provincia di Cuneodove nelle due giornate del primo weekend di giugno è previsto l’intero programma delle gare su pista.

A Fidenza la Rappresentativa Cadetti

Sono una ventina i ragazzi under 16, convocati dal Fiduciario Tecnico Regionale Cristina Ratto, che domenica saranno protagonisti nella sesta edizione del Trofeo Città di Fidenza. La competizione vedrà confrontarsi i ragazzi di diciassette regioni d’Italia, una preziosa esperienza per i ragazzi valdostani.

Della squadra femminilefanno parte: Valentina Capone, Isablu Baiocco, Elisabetta Munari, Rebecca Mercurio della Calvesi; Annet Alliod della S.Orso;Giulia Missana dell’Atl St-Christophe; Letizia Gagliardi, Christine Dal Mut,EthelTercinod della Cogne;Silvia Parise Sara Ed Dandaouidel Pont Donnas.Convocati per la squadra maschile: Francesco Campiti, Emanuele Frau, Mael Waly Faye,Tommaso Anrò, Mathieu Boch, Andrea Aresca, Laurent Plebs della Cogne; Alessio Turino, Luca Cipriano del Pont Donnas; Alessandro Bellini, Leonardo Zambon e Federico Vierin della Calvesi

A Limana il campionato per regioni Cadetti di corsa in montagna

Si disputa domenica 2 giugno a Limana, in provincia di Belluno, il Campionato Italiano per regioni di Corsa in montagna riservato alla categoria Cadetti. Sei sono i valdostani convocati: Clizia Vallet (InRun), Manuela Carrara e Annet Alliod (S.Orso) per la squadra femminile; Yael Bagnod (Atl Monterosa Fogu), Francesco Yoccoz e Simone Dalle (APD Pont St Martin).