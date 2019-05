Trail: Sabato la prima edizione del VertiClavalité

Sarà un sabato, il prossimo 1 giugno, di grande spettacolo a Valtournenche, dove si svolgerà la prima edizione del VertiClavalité.

Dell’idea originale è ormai rimasto solo il nome dell’evento: la neve ha obbligato gli organizzatori a stravolgere il percorso.

Non si raggiungerà il Col Clavalité. La sfida verticale si disputerà sull’altro versante della Valtournenche, quello che porta verso Cignana e Finestra di Cignana. Il sentiero scelto dà veramente poca tregua: subito una partenza ripida, poi altri strappi che si faranno sentire sulle gambe dei concorrenti. Di piano poco, molto poco.

Partenza in linea alle ore 17, una novità assoluta per il circuito Défi Vertical. La prova di Valtournenche è infatti l’unica delle sei in calendario che si svolge nel tardo pomeriggio, eccezione fatta per il K1000 della Uyn Courmayeur di agosto, gara fuori circuito che si disputa in notturna e che anticipa di qualche ora la prova regina del 3 agosto.

Il percorso di Valtournenche ha una lunghezza di 4,6 chilometri, con un dislivello positivo di 1.000 metri. Dopo un primo tratto in piano si prende il ripido sentiero n. 6, passando dai Villaggi Vénaz e Fontaine e rientrando su quello dell’Alta Via n. 1 proveniente da Valmartin. In località Promorod si torna a salire in modo repentino passando nei pressi della condotta di Cignana, fino ad agganciare il sentiero 8C du Bois de Barmasse. Piccolo tratto pianeggiante, poi ancora con il naso all’insù fino ad arrivare alle baite sopra Finestra di Cignana.

La partenza è stata spostata a Maen, nella zona del campo sportivo. I pettorali verranno consegnati sabato 1 giugno fino alle 16 nei locali del Centro Sportivo di Valtournenche in piazza Carrel. I ritardatari potranno acquistare il loro pettorale in segreteria, mentre le automobili dovranno essere lasciate nel parcheggio comunale di fronte al centro sportivo.

La zona di partenza dovrà essere raggiunta esclusivamente a piedi, utilizzando il sentiero segnalato dall’organizzazione.

Questa volta il meteo sembra sorridere al circuito e agli organizzatori. Sabato è previsto bel tempo, con temperature in rialzo. Premiazioni intorno alle 21, prima il pasta party, tutto nella zona del centro sportivo.