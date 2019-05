Ciclismo: Michel Piccot al Trofeo Alcide De Gasperi

Torna l'appuntamento con una delle classiche della stagione, che l'anno scorso ci aveva visti sul primo gradino del podio con Simone Ravanelli: il trofeo Alcide De Gasperi, giunto alla sua 65esima edizione.



La Biesse Carrera sarà presente con una formazione giovane, che ha ottime chance di poter far bene e raggiungere il podio.

Di ritorno dalla settimana di ritiro in altura per affinare la preparazione in vista dell'ormai imminente Giro d'Italia U23, troveremo sulla linea del via del De Gasperi:



Matteo Bellia

Andrea Berzi

Kevin Colleoni

Filippo Conca

Michel Piccot



L'appuntamento è per Domenica 2 Giugno in Trentino, a Pergine Valsugana.