PnV, 'Giro d'Italia, tappa valdostana da ricordare'

Un plauso a Regione, Comuni, volontari e Forze dell'ordine che hanno partecipato a organizzare la tappa valdostana del Giro d'Italia è formulato dal movimento Area Civica-Pour Notre Vallée (AC-PnV). "Gli organizzatori - si legge in una nota - hanno saputo creare una sinergia in virtù della quale la Valle d'Aosta è stata protagonista di un grande evento come il Giro d'Italia".

Un particolare ringraziamento il Movimento, lo esprime al consigliere regionale di PnV Claudio Restano "il quale, nelle sue trascorse vesti di assessore regionale al Turismo e allo Sport, aveva gettato le basi per ospitare la tappa del Giro in Valle d'Aosta, incontrando a Milano nel maggio del 2017 il gruppo RCS per trattare l'accordo. Da lì è partita l'organizzazione che ha visto il consigliere partecipare, in rappresentanza della Valle d'Aosta, tra settembre e ottobre 2018 alla chiusura dell'accordo e alla presentazione ufficiale a Milano".

Il consigliere Restano "nutre una profonda passione per lo sport - conclude la nota - e si è sempre fatto promotore di iniziative da condividere con la popolazione valdostana, perché è solo rimboccandosi le maniche e grazie all'adesione di tutti che i grandi eventi possono trasformarsi in un successo. Bisogna crederci, sempre".