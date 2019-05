Ginnastica: Bene nella parallele Fatima Rosset (Olimpia) alla finalissima nazionale Gold

Grande exploit per la ginnasta Gold dell’Olimpia Aosta Fatima Rosset, che conquista il 4° posto a parallele e l’8° posto all-around tra le migliori ginnaste d’Italia alla Finale Nazionale del Campionato Gold Junior/Senior tenutasi questro fine settimana in Sicilia.

Questo piazzamento è la conclusione di un duro e faticoso anno agonistico, in cui Fatima si è laureata Campionessa Regionale, Vicecampionessa Interregionale e ha partecipato al prestigioso Campionato di squadra di serie A2 tesserata per la società Forza e Virtù.

“Siamo orgogliosi e fieri - dice la Responsabile Tecnica Claudia Iacona - dell’impegno e della tenacia che Fatima dimostra ogni giorno in palestra, anche di fronte alle difficoltà e ai dolori fisici che questo sport comporta (a questo proposito un doveroso ringraziamento va a Michel Petacchi per averla assistita in questo percorso).”

Bravissima anche Sofia Chiumello, sempre dell’Olimpia, che ha guadagnato l’accesso alla finale ottenendo dapprima il titolo di Vice campionessa Regionale, quindi uno splendido 3° posto alla Fase Interregionale.

Rispetto all'anno passato (in cui aveva ottenuto la sola finale alle parallele) è riuscita brillantemente a strappare il pass per tutti e 4 gli attrezzi e ha terminato 17ma nella classifica all-around. Fiere di lei per come ha affrontato la finale, lottando fino all'ultimo e dando il massimo, le istruttrici Federica Vinante e Claudia Iacona che hanno accompagnato lei e la sua compagna in questa importante trasferta. Foto 1 - Fatima Rosset e Sofia Chiumello Foto 2 - Fatima in azione alle parallele (foto Ginnstica Artistica Italiana)