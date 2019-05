Calcio: Eccellenza, il PDHA pareggia col Mestre che va in finale playoff

https://aostasera.it/notizie/sport/calcio-poker-del-mestre-al-pdha-serve-unimpresa/Al PDHA non è riuscita la quasi impossibile impresa di battere con largo risultato il Mestre nel ritorno dei playoff per la promozione in serie D. Sconfitti all'andata per 4 a 1, al Saint Grat il PontDonnasHoneArnad ha lottato e l'ha chiusa per 2 a 2 ma in finale vanno i veneti, passati in antaggio al 30’ con Rivi e poi raggiunti dalla formazione di mister Cusano da Varvelli a fine primo tempo.

Al 20’ della ripresa Zambon sigla il 2 a 1 per il Mestre, poi Gai rende onorevole ol match pareggiando per il PDHA. Un campionato sugli scudi per i valdostani, ai quali è forse mancata quella dose necessaria di fortuna ma certamente non sono mai venute meno tenacia e qualità.