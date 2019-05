Equitazione: Cavalieri e amazzioni valdostani il grande spolvero

ENDURANCE

Nell’endurance l’appuntamento è stato a Caravino, con l’organizzazione della III tappa del Campionato piemontese a cura dell’ASD Equi.Libres du Mont Blanc in collaborazione con il circolo ippico Lo Sperone. A presenziare all’appuntamento oltre all’ASD Equi.Libres du Mont Blanc, anche la scuderia del Circolo Ippico San Maurizio.

Per i valdostani nella Cat. debuttanti 28 km al 6° posto Carlotta Franco su Marere Asia Hara (CISM), a seguire i binomi dell’ASD Equi.Libres du Mont Blancdel: 8° posto di Catozzo Michela su Magadam, alle sue spalle Arianna Gastaldi su Maya e 10° Luca Brambilla su Lady.

Nella Cat. CEN A 56 km, 6° posto per Antonelli Maria Antonella si Czecan (CISM), 8° Demarie Claudia su Edessa Bosana (CISM) , 14° Travostino Italo su Brilliant (CISM) 16° Perona Federica su Ibisco dell’Orsetta (CISM).

Nella Cat. CEN B 90 Km buon piazzamento per l’amazzone Commod Elena su Zawad La Loze che ha conquistato il 6° posto, bene anche Pisano Martina su Amh Hassan che ha chiuso al 9° posto. Entrambe dell’ASD Equi.Libres du Mont Blanc. 12° posto per Marco Mwaniki su Papezn

SALTO OSTACOLI

Per il Salto ostacoli i binomi valdostani sono stati impegnati nel concorso B0* sempre nei campi di Caravino. Per i binomi del Circolo Ippico San Maurizio nella L60 Aurora Timon in sella a Moolight di Nixima, Elisa Finotti in sella a Stefany, Elisa Camera su Moonlight di Nixima hanno ottenuto un bel 1° posto ex aequo dopo buoni percorsi netti.

1° posto ex equo anche per Sara Oddone su Pierrot del Circolo Ippico D’Ampaillan,

Quattro invece le penalità per Josephine Castello su Stefany e Jasmine Lozzia su Brivido dell’ Eden, entrambe atlete del CSIM, che valgono il 15° posto ex aequo.

Nella LB80 ottimo 1° posto per Cherie Maquignaz in sella a Bacchus (SIV).

Nella B90, bel 3° posto per Joelie Mazzotta su Czuh Rupertha 14, alle sue spalle Carlotta Tescari su Elite Van de Pootarde, atleti della scuderia del SIV (Sport Ippici Valdostani).

Percorso netto e 10° posizione per Camilla Calzavara in sella a Ruffolo dell’Ippari per il CISM.

Nella B100 a tempo gran bel 1° posto per Giada Palama in sella a Ultima del Sohan (SIV). Al 5° posto Carlotta Tescari su Elite Van de Potaarde (SIV), al 6° posto Gillbert Chouquer su Strong Tide (SIV). Al 10° posto Joelie Mazzotta su Czuh Rubertha 14 (SIV). 11° posto per Vittoria Ardizzone (CISM) in sella a Lady. Al 14° posto Giulia Meggiolaro su Amber Van de Groevenhoeve (SIV).

Nella B110 ottimo 2° posto per Gilbert Chouquer (SIV) in sella a Strong Tide, 5° Giada Palama su Ultima de Sohan (SIV), 6° Gatti Gioele su Guy de Leve (SIV), 10° Cassandra Bionaz su Ziranda H (SIV).

Nella C115 Maquignaz Margherita vince la C115 sabato in sella a Donyun Van De Kopeshoeven.

Nella giornata di domenica invece nella C115 10° posto per Gioele Gatti del SIV in sella a Guy de Levee e 13° posto per la compagna di scuderia Cassandra Bionaz su Ziranda H.