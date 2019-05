GIRO D'ITALIA: Carapaz vince la dura, bellissima tappa valdostana ed è maglia rosa

E' Richard Carapaz a vincere la 14esima, durissima ed entusiasmante 14° tappa del Giro d'Italia 2019 'Saint-Vincent/Courmayeur'. Dietro di lui Simon Yates; Carapaz è entrato in paese tra due ali di folla a 78 chilometri orari e per lui oggi è stato il giorno della maglia rosa, in virtù dei dieci secondi di abbuono concessi per la vittoria.

Tappone alpino di 131 chilometri, quello valdostano, che ha confermato lo scontro diretto tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic ma che è stato segnato soprattutto dalla maiuscola prestazione dell'instancabile Damiano Caruso, giunto sfinito al traguardo alla SkyWay di Courmayeur ma consapevole di aver compiuto una vera impresa

Tra Nibali e Roglic è guerra psicologica, scontro di nervi: per loro sembra esistere solo il diretto avversario. Il Giro però è ancora lungo e come ha dimostrato la tappa della Valle, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.