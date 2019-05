Sci Nordico: De Fabiani testimonial della Valle d'Aosta

Coinvolge il fondista azzurro Francesco De Fabiani, un progetto di comunicazione approvato dalla Giunta regionale "alla luce della notorietà raggiunta dall'atleta", per "veicolare attraverso la sua immagine la destinazione turistica Valle d'Aosta".

"Nella stagione invernale appena conclusa - si legge in una nota - l'atleta di Gressoney si è particolarmente distinto per i suoi piazzamenti e successi in Coppa del Mondo e ai mondiali di Seefeld: tali risultati ne hanno aumentato la notorietà e pertanto l'Amministrazione regionale ha deciso di utilizzare la sua immagine pubblica per promuovere turisticamente la Valle d'Aosta". Il contratto è biennale per un importo complessivo di 36.600 euro. "Quest'intervento riveste un rilevante interesse promozionale turistico e sportivo - commenta l'assessore Laurent Viérin - in considerazione del fatto che De Fabiani è uno degli atleti di punta della nazionale italiana e uno dei protagonisti del circuito di Coppa del Mondo di sci nordico".



"Quest'azione - prosegue - si inserisce nella volontà di investire sui giovani campioni che rappresentano l'orgoglio e la fierezza della Comunità valdostana. Così come è stato fatto con Federico Pellegrino e Federica Brignone, si è voluto legare l'immagine della Valle d'Aosta a un'altra eccellenza dello sport. L'atleta di Gressoney incarna, oltre ai gesti sportivi, anche i valori di dedizione e determinazione propri della sua vallata e della Valle d'Aosta".