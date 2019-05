Ginnastica: Sofia Chiumello e Fatima Rosset volano in Sicilia

Ultimo e decisivo fine settimana di gara per le ginnaste Gold dell’Olimpia Aosta. Le due bravissime junior Sofia Chiumello e Fatima Rosset volano (letteralmente) in Sicilia per la Finale Nazionale del Campionato Gold, presentandosi con un palmares di tutto rispetto: Oro regionale e Argento interregionale per Fatima, Argento regionale e Bronzo interregionale per Sofia. Saranno accompagnate in campo dalle istruttrici Claudia Iacona e Faderica vinante e dagli auguri di tutta la Ginnastica Olimpia.