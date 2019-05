Danza: Federica Scarfò dell'Ecd di Ellada Mex vola a Parigi

Allieva diciottenne dell'Ecole et Conservatoire de Danse, Federica Scarfò domenica 19 maggio ha passato l’audizione per frequentare il corso professionale dell’istituto universitario 'Institut de Formation Rick Odums' di Parigi. Dei 90 ragazzi presenti all’appuntamento sono stati ammessi solo 14 ballerini dopo un’audizione durata molte ore per testare la resistenza dei partecipanti, le competenze rispetto alla danza classica, moderna e jazz, la memoria coreografica e le conoscenze generali.

La giovane nel mese di giugno sosterrà l’esame conclusivo dell’ottavo anno del percorso di studi previsto dal programma accademico riportando importanti risultati, sempre nello YAGP, nel quale, con altre ragazze, ha ottenuto il piazzamento a Parigi nel 2016, tra le dodici migliori compagini europee. Ha avuto così modo di esibirsi, nel 2017, sul palco del New York City Ballet, presso il Lincoln Center di New York. Fra le numerose altre sue esibizioni si può citare, poi, quella presso il Teatro Alexsandrinskij di San Pietroburgo. L'ammissione al corso professionale di Federica rappresenta un importante tassello per la costruzione di una carriera nel difficile mondo del professionismo della danza.

Grandissima la soddisfazione della loro insegnante Ellada Mex, che sottolinea come “in questi anni la scuola stia ottenendo importanti riconoscimenti, frutto di un lavoro intenso delle allieve e delle opportunità messe in piedi dalla scuola di danza (stages, esibizioni, viaggi di istruzione…). L’importante risultato ottenuto da Federica, va ad aggiungersi a quello degli altri allievi del corso professionale Leonardo Sinopoli e Lucrezia Spinetti, rispettivamente ballerini del balletto di Toscana e dell’Università di danza contemporanea ACTS di Parigi.”

Per chi volesse conoscere meglio la scuola i ballerini dell’ECD si esibiranno sabato 22 giugno al teatro Splendor di Aosta nel tradizionale spettacolo di fine anno.