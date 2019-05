Calcio: Sergio Pellissier sarà presidente del Chievo

Ieri domenica 19 maggio è stato il giorno dell'addio del 40enne calciatore di Fenis Sergio Pellissier al calcio giocato, nell'ultima partita casalinga del Chievo, finita 0 a 0 contro la Sampdoria. Addio al campo di gioco ma non alla società Chievo, per Pellissier, come ha confermato il presidente Luca Campedelli: "Credo che Pellissier farà il presidente - ha svelato ai microfoni di Dazn - "ma se ne parlerà quando appenderà fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto". Di fatto, gli scarpini sono praticamente già appesi.

La carriera di Sergio Pellissier è iniziata al Torino, squadra con cui ha esordito in Serie B. Poi quattro anni di C divisi tra Varese e Spal, prima del trasferimento al Chievo. A Verona è arrivato nel 2002 e non se n'è più andato. Per lui sedici stagioni in Serie A e appena una in Serie B, quella dell'immediata risalita nel 2007/2008 dopo la retrocessione dell'anno precedente. In quella stagione ha fatto 22 gol, contribuendo alla promozione del Chievo.

Nel 2009 Lippi gli ha regalato anche l'esordio (con gol) in Nazionale contro l'Irlanda del Nord. Gli altri 112 gol in maglia gialloblù li ha segnati in Serie A, concludendo per quattro volte la stagione in doppia cifra. Tra l'altro Pellissier è attualmente il terzo miglior marcatore di sempre tra quelli che ancora giocano nel massimo campionato italiano, dietro Fabio Quagliarella e Mauro Icardi, ed è 59° nella classifica all time dei migliori cannonieri della storia della Serie A.