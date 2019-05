Ginnastica ritmica: La Gym Aosta organizza tre gare a Pont Suaz

Non c'è tregua per le giovani ginnaste della Gym-Aosta. Oggi, sabato 18 maggio, è il giorno del 'Gym Music Festival' ma per domani, domenica, la Gym-Aosta organizza alla palestra olimpica di Pont Suaz tre gare di ginnastica ritmica.

Innanzi tutto è prevista la 2° prova del “Campionato di Insieme Gold”, in cui la Gym farà scendere in pedana due squadre nella categoria “open”, che si giocheranno la qualificazione alle finali nazionali del 2 giugno prossimo.

A seguire ci sarà la gara individuale denominata “Trofeo Menini”, a cui la Gym parteciperà con quattro giovani ginnaste.

Al termine della giornata di gare, poi, è previsto il “Trofeo CONI” e anche qui la Gym sarà presente con quattro ginnaste, con l’obiettivo della qualificazione al trofeo nazionale, in programma in Calabria per il prossimo mese di settembre.