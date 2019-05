Calcio tavolo: Il trio Filippella in azzurro

I Campionati Italiani Individuali di Calcio Tavolo/Subbuteo, svolti nello scorso fine settimana a San Benedetto del Tronto (AP), oltre a consegnare all’ASD Calcio Tavolo Aosta il primo Titolo Italiano Individuale, hanno avuto un’ulteriore gratificazione per la squadra aostana.

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana FISCT di Calcio Tavolo/Subbuteo, Alfredo Palmieri, ha diramato le convocazioni per i prossimi Campionati Europei FISTF, che si svolgeranno nell’ultimo fine settimana di Giugno in Belgio a Frameries.

Tra i convocati ci sono Julia Filippella che, in virtù dell’assegnazione del Titolo di Campionessa Italiana Individuale 2018-2019, ha ottenuto il diritto di partecipare in rappresentanza dell’Italia nella Categoria Ladies, Sean Filippella che si aggregherà alla squadra Under 12 e Filippo Filippella, a cui il Commissario Tecnico, ha assegnato l’incarico di Capitano della Nazionale Under 15.

Grande soddisfazione per l’ASD Calcio Tavolo Aosta, che dopo le 3 presenze di Hélène Boniface negli ultimi anni alla World Cup FISTF con la divisa azzurra nella Categoria Ladies, aggiunge altri due giocatori in rappresentanza dell’Italia alle competizioni Internazionali.

Per Filippo Filippella è il secondo incarico come Capitano di una squadra Nazionale e ritroverà nell’Under 15 gran parte dei giocatori con cui aveva conquistato il Titolo Individuale ed il Titolo a Squadre alla World Cup 2016-2017 in Francia.