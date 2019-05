Sci alpino: Ufficializzate le squadre ‘C’ e Osservati azzurri a Milano

Nuovo indirizzo e programmazione per le squadre ‘C’ e Osservati dello Sci alpino grazie al sostegno della Techdow Pharma Italia. Con il nuovo responsabile del settore giovanile della Fisi, Massimo Carca, l’allenatore del gruppo femminile Angelo Weiss e l’apporto in pista di Massimiliano Blardone, per la squadra ‘C’ sono previste tre settimane sulle nevi in SudAmerica e due blocchi ‘a secco’; per gli Osservati, una settimana di preparazione atletica e 35 giorni sugli sci (20 per le discipline tecniche, 15 per le veloci).

Nella squadra ‘C’ femminile, ci sarà Carlotta Nimue Welf (Cse); nel gruppo Osservati – prove tecniche – Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri) e, al femminile, Annette Belfrond (Sc Crammont MB), Elisa Pilar Lucchini (Sc Azzurri del Cervino) e Sophie Mathiou (Sc Pila).

Nutrito il gruppo delle valdostane nelle Osservate – prove veloci -, con Carole Agnelli e Héloïse Edifizi (Club de Ski Valtournenche), Sofia Brustia (Sc La Thuile Rutor), Alice Calaba (Sc Gressoney MR) Elisa Pilar Lucchini e Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino).