Nuoto: Maccagnano bronzo bravi gli aostani al 9° Trofeo Sisport

Oltre 750 gli atleti tesserati per 26 società sportive provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana nell’ultimo fine settimana si sono ritrovati alla Piscina Usmiani di Torino per la nona edizione del Trofeo Sisport, manifestazione interregionale in vasca lunga, organizzata dalla Sisport Spa con il patrocinio del Comune di Torino.

L’evento, aperto alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti, ha visto la partecipazione di atleti medagliati ai Criteria Nazionali e finalisti agli Assoluti, oltre che selezionati per le prossime manifestazioni internazionali giovanili estive come Emma Virginia Menicucci, convocata per i Campionati Europei Junior a Kazan, Giulia Vetrano chiamata per la Mediterranean Cup e Alessandro Bori che parteciperà alle Universiadi a Napoli.

In rappresentanza dell’Aosta Nuoto, accompagnati dal tecnico Edoardo Giovannetti, sono scesi in vasca: Carlotta Finello, Gabriel Gambaretto, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Valeria Papagni, Elisa Trevisan, Federico Verdoni e Miryam Zerbo.

Si conferma su ottimi livelli Anthony Maccagnano che nei 100 SL Juniores vince la medaglia di bronzo con il crono di 54.88.

Sfiora il podio nei 100 Dorso Gabriel Gambaretto in 1.02.53. Buona la prestazione di Federico Verdoni nei 100 SL 9° in 57.34.

Tra le ragazze ottime prove quelle di Miryam Zerbo nei 400 SL 5^ piazza in 4.39.87 e di Nicole Louvin che gareggiando in stili diversi chiude al 6° posto sia nei 200 Dorso Ragazzi (2.36.63) che nei 200 Rana Ragazzi (2.56.21). Molto bene Emma Iamonte nei 200 Dorso Assoluti 5^ in 2.36.55, mentre è 8^ nei 100 Dorso (1.10.87) e Carlotta Finello che sempre nei 200 Dorso Assoluti migliora di 3 secondi e chiude 8^ in 2.43.81. Miglioramenti anche per Valeria Papagni che nei 200 Dorso Ragazzi si piazza 9^ (2.53.33), mentre Elisa Trevisan che li affrontava per la prima volta chiude 10^ in 2.43.42 in categoria Juniores.

Nel prossimo fine settimana l’intera squadra dell’Aosta Nuoto dagli Esordienti A agli Assoluti parteciperà a Bologna al “3° Meeting Città di Bologna- Memorial Carmen Longo”.

Nella foto: i sorridenti atleti dell’Aosta Nuoto con l’allenatore Edoardo Giovannetti