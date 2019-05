Trail: Morgex e La Salle al lavoro per il Licony Trail

Il Licony Trail è sempre stato uno degli appuntamenti di apertura del Tour Trail della Valle d’Aosta. Ora invece ha lasciato spazio alle gare che si corrono a quote più basse, collocandosi ai primi di luglio. La storica gara che unisce Morgex e La Salle si svolge quindi 6 luglio, data che garantirà percorsi integrali, senza particolari varianti.

Da tradizione il Licony Trail non ha un solo percorso: gli organizzatori ogni anno cambiano qualche sentiero per rendere le prove di 70 e 25 chilometri sempre un po’ diverse. Le distanze sono confermate, ma solo nelle prossime settimane verranno svelati i passaggi. Per certo il Licony Trail sarà ancora una volta corsa qualificante per l’Ultra Trail du Mont-Blanc: 4 i punti in palio della nuova scala, appena annunciata.