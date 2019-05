Rafting: Vittoria azzurra all’Internazionale di Francia

L’equipaggio di Italia 1 composto da Pietro Fratton, Fabio e Zeno Martini e Lorenzo Mastella del Rafting Team Verona domenica 12 maggio ha vinto l’Internazionale di Francia. La prova, uno dei 17 appuntamenti internazionali della stagione 2019 della World Rafting Federation guidata da Danilo Barmaz, presidente della Federazione Italiana Rafting, si è svolta in occasione del I er Championnat de France de Raft e si è svolta sul fiume alpino della Durance, a l’Argentière-La Bessée, dove ha sede il Centro d’Eccellenza della World Rafting Federation e che è candidata per ospitare nel 2021 i campionati mondiali di rafting.

Al Championnat de France, la Federazione Italiana Rafting schierava, sotto la guida del DT Paolo Benciolini coadiuvato da Elena Bragastini (preparazione tecnica) oltre al team di Italia 1 gli equipaggi di Squadra 1 Femminile Senior, Squadra 2 Femminile e Squadra 1 Maschile.

Ben 43 equipaggi in gara sulla Durance dai quali, in selezione unica, sono stati ammessi alla fase successiva della RX (il match race del rafting), i primi 32 equipaggi. Tre equipaggi azzurri sono arrivati ai quarti di finale mentre l’equipaggio di Italia 1 Maschile con gli atleti del Rafting Verona ha raggiunto la finale vincendo poi il confronto diretto con l’equipaggio francese.

Quello ottenuto sulla Durance è un risultato importante in vista del Campionati mondiali in programma dall’8 al 13 giugno a Tunceli, in Turchia, dove oltre ai quattro team che hanno corso all’Internazionale di Francia la Federazione Italiana Rafting schiererà anche due equipaggi misti per un totale di ben 24 atleti.