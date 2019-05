Ciclismo: Record di partecipanti a Bicincittà 2019 ma tanti non hanno pagato l'iscrizione

Un successo oscurato dai troppi 'imbucati' ma pur sempre un successo quello ottenuto dalla manifestazione ludico-sportiva Bicincittà organizzata dalla Uisp e svoltasi ieri domenica 12 maggio ad Aosta.

Circa 800 partecipanti hanno pagato i 67 euro di iscrizione, ma quasi altri 400 hanno scelto di far finta di nulla e si sono inseriti comunque nella pedalata non competitiva che ha attraversato il capoluogo valdostano. Corsa in bici all'insegna della legalità: partiti da piazza Chanoux, i ciclisti sono sfilati davanti ai presidi di legalità aostani: il Comando dei carabinieri, la caserma della Polizia locale, il Comando della Guardia di finanza, la Questura, il Tribunale e la sede dell’associazione Libera Valle d’Aosta.

Oltre a quello della legalità altri temi importanti hanno contraddistinto l’edizione di quest’anno e in particolare l’ uguaglianza, la mobilità urbana, l’ambiente e le piste ciclabili.

La lotteria di Bicincittà 2019 è stata vinta dal possessore del tagliando numero 955: un soggiorno per una settimana, per due persone, a Cala Ginepro, nel golfo di Orosei, in Sardegna.