Golf: L’ Alpstation Golf Cup a Sandro Laval, Flavio Spalla realizza l’hole in one al Les Iles

Un'altra domenica di tempo variabile e ventoso non ha fermato i giocatori di golf, che in oltre 40 hanno partecipato alla gara di golf promossa dal negozio Alpstation di Aosta, in occasione della presentazione della nuova linea di abbigliamento per il golf della Montura.

Tra i giocatori in campo il migliore è stato Sandro Laval, 1° lordo stableford. In prima categoria il miglior giocatore ha realizzato 35 punti netti, Domenico Pellicone, seguito da Edi Mauri con 34. In seconda bel punteggio di Denise Scotti, con 37 punti, Flavio Spalla secondo classificato con 33.

Anche in terza il primo classificato ha giocato molto bene, facendo 40 punti, secondo Enzo Spelgatti con 30 punti. Prima ladies Francesca Invernizzi con 33 e primo seniores Luigi Pallais con 33.

Per Flavio Spalla doppia soddisfazione sportiva oggi, e giornata memorabile per l'hole in one realizzato alla buca 3 nel secondo giro di gara.

In settimana si giocheranno altre due gare al circolo, mercoledì la Coppa Pelletteria Caprice, gara a 9 buche stb pomeridiana, pensata per le ladies ma aperta a tutti con la categoria amici; domenica 19 la Coppa della Tradizione, 18 buche stableford. in foto da sinistra Stefano Bianchi, Denise Scotti, Alessandro Leonardi , Marco Di Bello, Domenico Pellicone, Sandro laval, Edi Mauri, Francesca Invernizzi, Flavio Spalla, Luigi Pallais