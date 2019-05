Atletica: Corsa in montagna argento per Aymonod e bronzo per Chevier

Dopo la bella prova delle Allieve Laura Segor e Axelle Vicari, della S.Orso, terze nella prova di ieri sia come due che come società, ritorno sul percorso in parte cittadino ed in parte collinare, nei parchi delle ville private della capitale del Marchesato.

Alle spalle dei vincitori dell’Atletica Valle Brembana (Cavagna, Sonzogni e Puppi), argento per il terzetto del Corrintime che ha schierato i gemelli Martin e Bernard Dematteis e l’atleta di Villeneuve Henri Aymonod. Anche il terzo gradino del podio ha avuto una spruzzata di rossonero, grazie alla presenza nel team dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe dell’atleta di Nus Xavier Chevrier.

Restando alla prova maschile assoluta, la migliore squadra valdostana è stata quella dell’APD Pont St Martin con Gabriele Beltrami, Emanuele Coda e Massimo Farcoz, 17esimi.

33esimi Alfonso Bracco, Fabio Novaria, Andrea Pe’ e 42esimi Matthieu Bianquin, André Baravex, Thierry Brunier tutti dell’APD Pont St Martin.

Iscritte anche formazioni Master; al femminile, tra le Master A, medaglia d’argento di categoria per Chiara Giovando ed Elisa Terrazzino (Monterosa Fogu Arnad), seconde alle spalle delle vincitrici del Dragonero.

Al maschile, tra i Master B, Giorgio Courthoud, Maurizio Battuello, Mauro Buvet (APD Pont St Martin) si sono piazzati in quarta posizione mentre tra i Master C Giorgio Bosonetto e Aldo Gamba (Monterosa Fogu Arnad) si sono piazzati in sesta posizione.