Ginnastica: La Gym-Aosta Impegnata a Cameri e a Giaveno

Ancora un fine settimana di grande impegno per la Gym-Aosta, impegnata su tre fronti con 33 ginnaste. A Cameri sarà di scena la serie D di artistica femminile con la 2° prova e la Gym scenderà in pedana con 2 squadre in LB e una in LC, di ginnaste tutte della categoria “allieve”.

A Giaveno, invece, sono due le manifestazioni in programma: innanzi tutto ci sarà la 1° prova del Campionato di Insieme Gold di ritmica, con la Gym che presenterà una squadra nella categoria “open” oltre ad altre due ginnaste che gareggeranno nella Ritmica Piemonte, nella stessa categoria.

Sempre a Giaveno ci sarà anche la 2° prova Silver Young, per ginnaste preagoniste, con la Gym presente con ben 9 mini atlete