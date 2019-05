Ciclismo: Bicinsieme ha aperto la stagione sulle strade della Valle d’Aosta

Si è aperta alle 9,30 di oggi sabato 11 maggio la stagione 2019 delle due ruote in Valle d’Aosta, con Bicinsieme-Dona la Vita, raduno ciclosportivo giunto alla dodicesima edizione.

Organizzato dal Gruppo sportivo Aquile, partenza, da piazza Chanoux da dove il gruppo sale poi come tradizione vuole da Porossan e Roisan, per proseguire per Valpelline e Doues; da Allein si scende a Gignod per arrampicarsi a Arpuilles, ridiscendere a Signayes e, percorrendo via dell Betulle si arriva al PalaIndoor di regione Tzambarlet, ad Aosta.

Il ricavato delle iscrizioni, dedotta dai costi dell’organizzazione, sarà devoluto in beneficenza all’Ava – Associazione valdostana Autismo Onlus. Al termine della manifestazione, ci sarà la premiazione delle dieci società più numerose. Programma gare MountainBike.

Appuntamento all’Isola d’Elba, sabato 11 e domenica 12 maggio, con la decima edizione della Capoliveri Classic – Marathon e Point to point di MoutainBike, dove sono iscritti Mauro Affanni (Cicli Lucchini), Roberto Canonico (Cicli Benato), Mirko Vevey, Andrea Garin, Danilo Clavel, Davide Impieri, Jacopo Rigollet, Jacques e Didier Chanoine, Diego Tremblan e Edoardo Ghignone (Vc Courmayeur MB), Pietro Scacciaferro (Xco Project).

Domenica 12, a Lugagnano (Piacenza), la terza prova del Campionato italiano giovanile di Società. Per il Vc Coourmayeur MB, Elisa Rosset, Emilie Polo, Christéle Vuillermoz, Denis Donzel, Paolo Farinet, Annie Barailler e Christophe Carlin; per l’Orange Bike Team, Matilde Chatrian, Michel Perron, Andrea Brunier; per l’Xco Project, Etienne Grimod, Alessio Cino, Remy Latella, Alessandro Nigra, Alberto Bor, Filippo Agostinacchio, Giulia Challancin, Filippo Latella, Elisa Nigra, Mattia Agostinacchio; per il Cicli Lucchini, Gabriel Borre, Stefano Gerbaz, Emilie Bionaz, Andrea Carbone, Nicole Truc, Hervé Bionaz, Enea Allegri, Gilles Del Degan; per il Pila Bike Planet, Yannik Parisi, Thierry Grivel e Nicole Pesse.

A Monteu Roero (Cuneo), la terza prova della Piemonte Cup con al via Federico Serpone e Mathieu Montovert (Gs Lupi) e Katia Moro (Rdr Italia Factory). A Lugagnano Val d’Arda (Piacenza) in programma domenica 12 anche l’8° Val d’Arda Bike, gara alla quale sarà presente Corrado Cottin (Cicli Benato).

A Gassino Torinese, il 2° Trofeo Camino – 1° prova Trofeo Primavera – 4° prova Trofeo Trophy per Giovanissimi, con al via Miriana Bee (Xco Project). Strada. Domenica 12, a Canale Cuneo, il 15° Gran Premio Vini del Roero, corsa su Strada di 120 km, alla quale sono iscritti gli atleti della società plurima Madonna di Campagna – Orange Bike e, tra questi, Matteo Balestrini e Federico Neyroz.

Affronterà i 78 chilometri del percorso del 5° memorial Franco Basso Juniores, a Breganze (Vicenza), Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team).

Sarà al via, al velodromo di San Francesco al Campo, sabato 11, nella “Leva Inseguitore 2019, Matteo Cartotto (Madonna di Campagna – Orange Bike).