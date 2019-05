Calcio: Mc Lion Trophy, la Regione tra i partner del Beach soccer

Fortemente voluta dall'assessore regionale allo Sport, Laurent Vierin, la Giunta regionale ha approvato la compartecipazione della Regione all’organizzazione dell’International beach soccer Trofeo Valle d’Aosta, in programma nei giorni 15 e16 giugno prossimi.

L’evento, che sarà inserito in un circuito di nove appuntamenti già in calendario, si svolgerà all’area sportiva di Gressan dove verrà garantito apposito spazio di visibilità al marchio turistico in posizione televisiva. Infatti, la manifestazione sarà ripresa dall’emittente televisiva ufficiale Sky Tv e trasmessa poi in differita dal 26 giugno sui propri canali.

L’assessore Vierin ha dichiarato che questo evento, oltre alle ricadute economiche sul territorio, riveste per la Valle d’Aosta un rilevante interesse promozionale turistico oltre che sportivo, in quanto l’evento sarà ripreso dalla piattaforma di Sky che dedicherà alla regione anche una “cartolina” promozionale di promozione del territorio.