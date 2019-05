Beach Soccer: McLion Trophy ospita il prestigioso International Beach Soccer

Il 1° McLion Trophy – Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019 si arricchisce di un’altra disciplina: dopo il calcio, calcio a 5, calcio femminile, FootGolf, Subbuteo e green volley, all’area verde di Gressan arriva una tappa del prestigioso International Beach Soccer. Il “calcio sulla sabbia”, nato e sviluppatosi in Brasile, ha raggiunto un rapida diffusione e nei primi anni del nuovo millennio è stato riconosciuto dalla Federazione internazionale, la Fifa. Da quel momento si disputano i campionati nazionali e internazionali, oltre a un grande numero di manifestazioni di grande prestigio, come appunto l’International Beach Soccer. La manifestazione di Gressan, in programma sabato 15 e domenica 16 sarà ripresa dalle telecamere dell’emittente satellitare Sky e sarà trasmessa, in differita, il 26 giugno.

È a pieno regime la macchina organizzativa del Trofeo Valle d’Aosta, che oltre agli eventi sportivi sta perfezionando anche la parte dell’intrattenimento, con i numerosi spettacoli che animeranno il cuore del torneo, il McLion Village. Un’area completamente rinnovata, dove saranno allestiti i giochi gonfiabili, troveranno spazio i truccabimbi e tante attrazioni e attività ludiche dedicate ai piccoli protagonisti del McLion Trophy.

Le squadre iscritte sono circa 250, al momento provenienti da sei regioni italiane e da quattro nazioni europee. I responsabili dell’area tecnica, Loris Chabod e Massimo Capussotto sono al lavoro per completare al meglio la composizione delle varie categorie, cosa molto utile in sede di compilazione dei calendari. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del 1° McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio, www.trofeovdacalcio.it, dove si possono trovare i tutti contatti e la modulistica per formalizzare le iscrizioni.

Le piattaforme social - la pagina Facebook e i profili Instagram e Twitter -, hanno un’unica denominazione: TrofeoValledAostaCalcio, utili per seguire per tutto l’anno, passo passo, gli sviluppi e le novità della manifestazione.