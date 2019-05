Calcio Tavolo: Sean Filippella (Asd Aosta) domina a Pietralcina

Vince anzi domina Sean Filippella a Pietralcina. Il giocatore dell'Asd Calcio Tavolo Aosta non ha avuto rivali nella categoria Subbuteo Young nella quarta e ultima tappa del Grand Slam FISCT Caudium Cup. Filippo Filippella, padre di Sean, è invece stato eliminato nei quarti di finale del torneo Master. La competizione è andata in scena al PalaVetro di Pietralcina ed era intitolata a Berardino Tretola, presidente del Subbuteo Team Benevento Stregati.

Sean Filippella ha disputato un grande torneo, confermando la sua crescita costante. Il rossonero, nella fase di qualificazione, ha vinto 1-0 e 2-0 su Stefano Di Nola (Subbuteo Team Benevento Stregati), per poi pareggiare 1-1 e vincere 1-0 con Antonio Puzella (Subbuteo Team Stregati Benevento). Filippella in finale ha trovato di nuovo Puzella e lo ha piegato per 1-0.

Filippo Filippella ha superato agevolmente il girone di qualificazione del torneo Master. Il capitano dell’Aosta ha battuto 4-0 Alessandro Funaro (TSC Stella Artois Milano), 4-2 Marco Nicastro (CCT Roma) e 2-0 Massimo Garbuglia (Old Lions Macerata). Ha quindi eliminato 4-1 nei sedicesimi di finale Domenico Cucinella (SC Bari) e 5-3 agli shoot out Marco Lauretti (Bologna Tigers Subbuteo). La corsa dell’aostano si è interrotta nei quarti di finale, dove a prevalere agli shoot out è stato Stefano Evangelisti (ACS Perugia). Giuseppe Ogno (ACS Perugia) ha poi conquistato il torneo, sconfiggendo in finale lo steso Evangelisti.